В Ливане могут сформировать правительство в ближайшие 72 часа

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Состав кабинета национального спасения может быть объявлен в Ливане в ближайшие 72 часа. Об этом сообщил в среду в Twitter лидер партии "Таухид", бывший депутат парламента Виам Ваххаб.

"Правительство появится на свет через 72 часа, если противники премьер-министра Наджиба Микати и президента Мишеля Ауна не преподнесут новых сюрпризов", - заявил просирийский политик из общины горцев-друзов. Ваххаб дал понять, что имеет в виду возможные провокации со стороны оппозиционного движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет экс-премьер Саад Харири.

Ранее лидер Свободного патриотического движения и зять президента Джебран Басиль обвинил сторонников Харири в попытках обострить обстановку в стране и помешать созданию кабинета. В ночь на среду во втором по величине городе Триполи (90 км от Бейрута) уличные протесты из-за роста цен на бензин и мазут переросли в беспорядки. Их участники принялись громить правительственные учреждения и офисы частных банков. В среду волнения начались в южном городе Сайда. В столице демонстранты время от времени перегораживают автострады горящими покрышками и мусорными баками.

Премьер-министр Микати после встречи во дворце Баабда с президентом Ауном подтвердил, что процесс формирования правительства вышел на финишную прямую. "Нам осталось пройти считанные метры", - сказал премьер.

По сведениям газеты Al-Akhbar, Микати и Аун приступили сейчас к обсуждению кандидатур на основные министерские посты. Как указывает издание, наилучшие шансы занять пост главы МВД имеет отставной генерал Ибрагим Басбус (мусульманин-суннит). В качестве нового министра финансов выдвинут кандидат от шиитской общины Юсеф Халиль. Руководителем МИД, скорее всего, станет бывший посол в Вашингтоне Абдалла Бухабиб (христианин-маронит). Будущего главу Минобороны президент назовет в ближайшие часы, как ожидается, им станет представитель православной общины Ливана.

На пост министра здравоохранения прочат главного врача госпиталя при ливанском государственном университете Фираса Абъяда, который снискал авторитет у общественности в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

Вакуум власти

Ливан остается без правительства с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета технократов во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в порту Бейрута. Экс-премьер Саад Харири на протяжении десяти месяцев так и не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами, в результате 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун назначил депутата из северного ливанского города Триполи Наджиба Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями, которые проходили во дворце Баабда, кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа власти.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 годах в разгар кризиса в соседней Сирии.