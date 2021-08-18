СМИ: в Буркина-Фасо боевики убили 47 человек

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 47 человек, включая 14 военнослужащих, погибли в среду на севере Буркина-Фасо в столкновении с исламистами. Об этом сообщило агентство AIB.

По его словам, боевики устроили засаду на дороге между городами Арбинда и Горгаджи, расположенными в регионе Сахель. В результате боя погибли 14 военнослужащих, три ополченца и 30 гражданских лиц. Правительственным силам удалось ликвидировать 16 исламистов.

В район направлены дополнительные армейские части. Начато расследование случившегося.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.