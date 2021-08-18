В Минске заявили о попытках Польши насильно выдворить в Белоруссию группу мигрантов

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Польская сторона предпринимает попытки насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана. Об этом сообщил ТАСС в среду официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь", - отметил представитель погранведомства.

Бычковский проинформировал, что "беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь". Также, добавил Бычковский, в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши.

"При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней", - отметил представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа на польско-белорусской границе было зарегистрировано 1 935 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Пограничная охрана предотвратила 1 175 попыток пересечения границы. 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.