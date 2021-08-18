В США изучают информацию о "гаванском синдроме" у госслужащих в Берлине

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США вместе с коллегами из американской администрации расследует информацию о симптомах "гаванского синдрома" у госслужащих в Берлине. Об этом заявил на брифинге в среду глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я, конечно, видел сообщения об этом. Этот вопрос мы интенсивно расследуем, так называемые аномальные или необъяснимые инциденты со здоровьем, с нашими партнерами в правительстве. Всем сотрудникам, которые обратились с возможным необъяснимым инцидентом со здоровьем, были немедленно оказаны необходимые забота и внимание", - сказал он.

Прайс также отметил, что подобные случаи "являются одним из главных приоритетов" для госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как в среду сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, два "официальных лица США" в ФРГ обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого гаванского синдрома. По словам сотрудников дипмиссии, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость и бессонницу. Некоторые из них даже не могли работать, отмечает газета. Представители США указали, что схожие симптомы наблюдались у американского персонала и в других европейских странах, однако не уточнили, в каких именно.

В июле журнал New Yorker сообщил, что в текущем году минимум у 20 американских госслужащих в Вене были "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".