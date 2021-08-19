Вашингтон потребовал от авиакомпаний КНР ограничить число пассажиров на рейсах в США

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта США приняло решение о введении ограничений в отношении китайских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в США. Согласно распространенному в среду заявлению американского ведомства, в течение предстоящих четырех недель летящие в США самолеты авиакомпаний КНР должны быть заполнены пассажирами не более чем на 40%.

"Мы решили <...> на период в четыре недели ограничить <...> загрузку [самолетов] каждого из четырех авиаперевозчиков КНР <...> 40 процентами [от пассажировместимости воздушных судов на рейсах между КНР и США]", - сказано в документе.

Ограничения будут действовать с 23 августа по 19 сентября по очереди в отношении каждого из авиаперевозчиков. С 23 по 29 августа они будут распространяться на рейсы Air China, с 30 августа по 5 сентября - на рейсы China Eastern Airlines, с 6 по 12 сентября - на рейсы China Southern Airlines, с 13 по 19 сентября - на рейсы Xiamen Airlines.

Как поясняется в сообщении, соответствующее решение Минтранс США принял в связи со схожими мерами, введенными властями Китая в отношении американской United Airlines. Причиной ограничений в отношении United Airlines стало то, что, согласно заявлению китайской стороны, у пяти пассажиров, летевших 21 июля рейсом этой компании из Сан-Франциско в Шанхай, оказались положительные тесты на коронавирус.