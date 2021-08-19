В Гонконге четырем студентам предъявили обвинения в пропаганде терроризма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга в четверг предъявила официальные обвинения в пропаганде терроризма четырем студентам, задержанным днем ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

"Сегодня [19 августа] полиция предъявила обвинения четырем мужчинам в возрасте от 18 до 20 лет, каждому по одному пункту - в пропаганде терроризма", - отмечается в заявлении. Ожидается, что во второй половине дня арестованные будут доставлены в суд для оглашения им меры пресечения. С учетом серьезности обвинений их могут не выпустить под залог.

Речь идет об учащихся Университета Гонконга, двое из которых возглавляли студенческий союз, принявший в прошлом месяце скандальную "резолюцию". В ней так или иначе выражалась поддержка действиям радикала, который 1 июля, в день 24-й годовщины перехода анклава под юрисдикцию КНР, напал с ножом на полицейского, а затем совершил самоубийство.

За принятие заявления, в котором выражалось "глубокое сочувствие" злоумышленнику, проголосовали 30 членов студенческого союза, двое воздержались. Позже на фоне резкой критики со стороны властей они отозвали эту инициативу, однако администрация университета разорвала всяческие связи со студенческим союзом, запретила его участникам появляться на территории кампуса, а полиция начала расследование и провела ряд обысков.

Задержанным может грозить от пяти до 10 лет тюрьмы за пропаганду терроризма по статье 27 нового закона о нацбезопасности, принятого летом прошлого года по инициативе Пекина. Этот правовой акт направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого закона радикальные оппозиционные активисты, среди которых было много студентов, свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков, а некоторые бежали за рубеж.