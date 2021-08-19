Главу агентства Казинформ назначили вице-министром информации и общественного развития

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Председатель правления международного агентства Казинформ Аскар Умаров получил должность заместителя министра информации и общественного развития Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьер-министра страны.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Умаров Аскар Куанышевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития", - говорится в сообщении.

Умаров родился в 1976 году в Алма-Ате, окончил университет "Туран" по специальности международные экономические отношения. В 2017-2020 годах занимал должность генерального директора Казинформ. С января 2020 года по настоящее время - председатель правления агентства.