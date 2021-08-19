Южнокорейские организации безвозмездно поставят КНДР 535 тыс. тонн риса

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Общественные и религиозные организации Южной Кореи намерены отправить в КНДР более 500 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается в распространенном в четверг объединенном пресс-релизе десяти таких организаций.

В частности, в нем говорится о формировании специального координационного комитета для реализации данной кампании, направленной на "преодоление последствий климатического кризиса на Корейском полуострове".

К ноябрю предполагается отправить в КНДР 535 тыс. тонн риса. Первую партию объемом 100 тыс. тонн планируется поставить до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году отмечается 20-22 сентября.

Для этих целей усилиями созданного комитета планируется собрать 300 млрд вон (около $256 млн) за счет пожертвований от бизнеса, профсоюзов и простых граждан, а также помощи со стороны Корейского фонда мира, проживающих за рубежом этнических корейцев и иностранных спонсоров.

По оценкам южнокорейского института экономики сельского хозяйства, в этом году вызванный неурожаями и стихийными бедствиями дефицит продовольствия в КНДР составляет 858 тыс. тонн. При этом Пхеньян продолжает отказываться от гуманитарных поставок продуктов питания из-за рубежа, предположительно опасаясь возможного проникновения в страну коронавирусной инфекции.