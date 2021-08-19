Спецпредставитель Китая и посол России обсудили меры СБ ООН в отношении КНДР

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин и посол РФ в Китае Андрей Денисов обсудили ситуацию на Корейском полуострове и корректировку политики санкций Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Обе стороны считают, что США для восстановления диалога с КНДР должны избегать действий, которые могут привести к усилению напряженности, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Для того чтобы выйти из тупиковой ситуации, СБ ООН должен как можно скорее запустить механизм обратного действия для резолюций о санкциях в отношении Пхеньяна".

Как отметили оба дипломата, таким образом международное сообщество сможет создать благоприятные условия для переговоров с КНДР.

В начале августа министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи глав МИД 28-го Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предложил приступить к отмене санкций СБ ООН против КНДР. Он напомнил, что Пхеньян уже несколько лет как приостановил испытания ядерного оружия и ракет дальнего действия. По его словам, Пекин будет твердо придерживаться инициативы "двойной заморозки" (КНДР прекращает усиливать атомный арсенал, а США и Республика Корея отказываются от проведения военных маневров в регионе).