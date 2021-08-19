В Сеуле заявили, что Пхеньян отказался от планировавшихся 15-16 августа ракетных пусков

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. КНДР в конце прошлой недели издала навигационное предупреждение для северо-восточных районов Японского моря, которое действовало в период с 15 по 16 августа. Об этом сообщил в четверг в Сеуле представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

По словам военного, подобные предупреждения обычно издаются Пхеньяном перед пусками ракет или другими испытаниями оружия, чтобы предупредить суда об опасности захода в определенные районы. "Однако в течение указанного периода не производилось никаких пусков ракет или артиллерийских стрельб", - указал представитель КНШ.

Ранее южнокорейские эксперты предупреждали, что Пхеньян может совершить провокационные действия в знак протеста против проходящих в эти дни совместных южнокорейско-американских военных учений.

"Неясно, планировал ли Север проводить испытания оружия, но отменил их по техническим причинам или выпустил навигационное предупреждение в качестве преднамеренной дезинформации", - указал представитель КНШ. Он добавил, что южнокорейские и американские военные внимательно следят за действиями КНДР.