Эксперт считает, что Меркель в Москве попытается спасти Минские соглашения

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в этом году уйдет со своего поста, во время визита в Москву в пятницу попытается создать условия для урегулирования ситуации на востоке Украины. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС немецкий политолог Александр Рар.

"Я думаю, что она хочет завершить свой канцлерский срок положительным шагом в сторону России, - предположил он. - Она захочет расставить точки над "i" в своих отношениях с РФ, а также создать мостик, по которому пойдет ее политический наследник и будет работать с Москвой".

По мнению эксперта, Меркель "захочет спасти Минские соглашения, которые по сути были ее детищем". "Это может стать ее главной целью. В последнюю секунду она попытается обеспечить прорыв, но, с моей точки зрения, мяч находится на стороне Украины", - считает Рар.

Эксперт сказал, что Меркель также обязательно поднимет тему прав человека, ситуацию вокруг Алексея Навального, обстановку в Белоруссии. "Абсолютно новой темой станет Афганистан", - отметил он.

Меркель посетит Москву 20 августа. В ее программе возложение венков у Могилы Неизвестного солдата и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.