СМИ: террористы из ИГ захватили город на северо-востоке Сомали

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) захватили в штате Пунтленд на северо-востоке Сомали город Балидхидин. Об этом сообщил в четверг сомалийский новостной портал Garowe Online.

По его информации, отряды террористов вошли в город 18 августа после упорных боев с правительственными частями. Власти штата Пунтленд объявили, что убит глава администрации района. Портал отмечает, что Балидхидин стал первым в Сомали городом, который попал под контроль структур, входящих в ИГ.

Первые ячейки ИГ появились на северо-востоке Сомали в 2015 году. До нынешнего захвата города боевики в основном действовали в горах Голис, где находятся их базы. Эксперты оценивают их численность в 400 бойцов.

На территории Сомали с 2004 года действует другая исламистская террористическая группировка - "Аш-Шабаб", которая связана с организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Сомалийские отряды ИГ и "Аш-Шабаб" находятся во враждебных отношениях, что приводит к вооруженным стычкам между ними.