Триполи выступил за реанимацию соглашений с Москвой по вопросам безопасности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш сообщила, что обсудила с российским коллегой Сергеем Лавровым возобновление работы над двусторонними соглашениями в области безопасности и экономики.

"В ходе сегодняшней встречи мы также обсудили необходимость реанимации работы по соглашениям между двумя нашими странами, касающимися экономической сферы, сферы безопасности и других направлений", - сказала Мангуш в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр отметила, что Ливия высоко ценит вклад РФ в установление режима прекращения огня и усилия по урегулированию ситуации в республике, приложенные в ходе Берлинских конференций.

"Также мы высоко ценим готовность России оказывать всемерное содействие в том, что касается графика вывода иностранных вооруженных формирований с территории Ливии", - резюмировала она.

Триполи рассчитывает, что Москва будет только усиливать свою и без того существенную роль в обеспечении безопасности в Ливии, а также окажет содействие в вопросе вывода иностранных наемников с территории страны, заявила Мангуш.

"России уже принадлежит заметная, значительная и эффективная роль в обеспечении безопасности на ливийской территории, но мы все же рассчитываем, что эта роль будет еще более весомой и ощутимой. В том числе в том, что касается последовательных усилий России по содействию выводу всех иностранных боевиков, наемников с территории Ливии, а также в создании объединенных силовых структур Ливии, создании полновесной ливийской государственности, реализации других проектов экономической направленности, которые в конечном счете также будут содействовать восстановлению страны", - отметила Мангуш.

По словам Мангуш, РФ имеет "солидный вес на международной арене", и Ливия надеется, что Москва "сможет использовать свое существенное влияние" для решения вопроса в позитивном русле. "Рассчитываем, что в том числе и под мудрым руководством министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея Лаврова] такой курс будет продолжен и активизирован", - сказала глава МИД Ливии. Она также выразила надежду на российскую поддержку недавней инициативы Триполи относительно проведения консультаций по стабилизации в Ливии.