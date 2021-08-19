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Единый день голосования

Пушилин планирует проголосовать на выборах депутатов Госдумы

Глава Донецкой народной республики добавил, что у него есть аккаунт на портале госуслуг

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин намерен проголосовать на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы участников форума молодежи "МОРЕ-ЛЕС" в поселке Седово на юге республики, передает Донецкое агентство новостей.

"Я хочу себе оставить определенную возможность, чтобы я мог в день голосования, исходя из обстоятельств и моего графика, проголосовать очно. Но если у меня будут определенные неотложные дела, возможно, [проголосую] заочно. Но голосовать я буду однозначно", - сказал Пушилин.

Он добавил, что у него есть аккаунт на портале госуслуг.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Граждане России, проживающие в Донбассе, смогут принять участие в голосовании заочно посредством портала Госуслуги.

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