Более половины опрошенных украинцев высказались за вступление их страны в ЕС и НАТО

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Более половины опрошенных украинцев высказались за евроатлантическую интеграцию их страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической группой "Рейтинг".

"64% опрошенных поддержали бы на референдуме вступление Украины в Европейский союз, 54% - в НАТО", - отмечается в исследовании.

При этом против вступления Украины в ЕС проголосовали бы 27% респондентов, 4% - не голосовали бы и 5% не ответили. Против вступления Украины в НАТО проголосовали бы 35%, 3% - не проголосовали бы и 8% затруднились ответить.

В то же время, согласно исследованию, 50% опрошенных считают оптимальным внешнеполитическим вектором для Украины в сторону Европы, 9% - в сторону России, 35% - равноудаленно от Европы и России, 6% затруднились ответить.

Опрос проводился 20 июля - 9 августа на всей подконтрольной Киеву территории страны. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 20 тыс. респондентов от 16 лет.