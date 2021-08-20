США предлагают $5 млн за информацию об экс-главе генштаба Гвинеи-Бисау

ТАСС, 20 августа. США готовы выплатить награду в размере до $5 млн за сведения о бывшем начальнике генштаба вооруженных сил Гвинеи-Бисау Антонио Инджаи. Об этом заявил в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня Госдепартамент США объявляет о предложении вознаграждения в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или обвинению гражданина Гвинеи-Бисау Антонио Инджаи", - говорится в заявлении Прайса, опубликованном на сайте ведомства. Из текста также следует, что Инджаи обвиняют в "сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации и в сговоре с целью приобретения и перемещения зенитных ракет".

По словам Прайса, Инджаи также имеет отношение к попытке военного переворота в Гвинее-Бисау в апреле 2012 года.

Сообщается, что награда предложена в рамках программы Госдепа по борьбе с наркотиками.