Вьетнам и США работают над подготовкой визита вице-президента Харрис в Ханой

ХАНОЙ, 20 августа. /ТАСС/. Вьетнам и США активно работают над подготовкой официального визита вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в Ханой. Об этом заявила заместитель официального представителя вьетнамского МИД Фам Тху Ханг, сообщила в пятницу газета Nhân Dân.

"Подготовка к визиту вице-президента Соединенных Штатов активно проводится соответствующими ведомствами Вьетнама и США. Визиты высокопоставленных руководителей двух стран и обмен делегациями на всех уровнях нацелены на углубление всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Соединенными Штатами в интересах народов двух стран, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в четверг на спецбрифинге представители администрации США, Харрис во время предстоящих визитов в Сингапур и Вьетнам намерена обсудить с представителями этих стран сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также региональные вопросы, в том числе касающиеся Китая. Как ожидается, вице-президент США прилетит в Ханой вечером 24 августа. На следующий день она проведет серию встреч с вьетнамскими официальными лицами, а также встретится с рядом представителей гражданского общества Вьетнама.