Экс-глава ЦРУ предупредил о риске роста международного терроризма в Афганистане

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус опасается, что в Афганистан после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут начать стекаться международные террористические группировки. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью телеканалу NHK.

По его словам, будущие контртеррористические операции в Афганистане будут "очень трудными без крупных функционирующих баз на территории страны". "Я очень этим обеспокоен. За этим нужно пристально следить", - сказал он, отвечая на вопрос, станет ли Афганистан центром международного терроризма при талибах.

"Чтобы этого не произошло, все страны должны работать вместе и придерживаться общей политики в области экономической поддержки, обмена информацией, дипломатии и военных действий", - добавил Петреус. Кроме того, он выразил мнение, что уход американского контингента из Афганистана резко подорвал боевой дух афганских военных. "Они сражались. Но когда они поняли, что помощь не придет, то смысл воевать для них пропал", - сказал экс-глава ЦРУ.

Дэвид Петреус был командующим силами коалиции в Ираке, а также силами США и НАТО в Афганистане. С 2011 по 2012 год он возглавлял ЦРУ.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.