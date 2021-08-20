Коалиция ГЕРБ и СДС вернула президенту Болгарии мандат на право формирования правительства

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Представители коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) вернули в пятницу президенту Болгарии Румену Радеву мандат на право формирования правительства.

"Как уже заявляла наша парламентская группа, мы не видим возможности сформировать правительство в рамках нынешнего парламента. Прошу считать наш мандат нереализованным", - заявил кандидат на пост премьер-министра в правительстве ГЕРБ и СДС Даниел Митов, возвращая свой мандат президенту. Прямую трансляцию вел телеканал BTV.

В соответствии с действующим законодательством, в течение семи дней глава государства должен предоставить политическим объединениям заключительную, третью попытку сформировать правительство, такую возможность могут получить коалиция "БСП за Болгарию", "Демократическая Болгария" или платформа "Встань БГ! Мы идем!", у которых будут еще семь дней на представление своего проекта нового правительства.