Кулеба назвал Украину странной и ни к чему не готовой страной

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украина - это странное государство, которое никогда ни к чему не готово, но способно справиться с вызовами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном в пятницу на сайте издания "Новое время".

"Украина - странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом, - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько Киев реально готов к возвращению Крыма Украине. - В каждом органе государственной власти уже должен существовать план не только того, что мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деоккупация начнется".

Рассуждая о полуострове, Кулеба уточнил, что такие планы, в частности, должны быть у представителей силовых структур, экономистов, экологов, педагогов, государственных управленцев и других. По мнению дипломата, за последний год Киев намного лучше подготовился к "возвращению Крыма", чем это было в течение семи прошедших лет.