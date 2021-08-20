В Латвии заявили, что страна может предоставить убежище четырем афганцам

РИГА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Латвии могут предоставить убежище четырем гражданам Афганистана за оказание помощи балтийской республике. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Министерство обороны идентифицировало до четырех человек, реально работа в настоящее время ведется только с одним человеком, который был идентифицирован и все еще находится в Афганистане. Эвакуационные рейсы только сейчас начались - это организованные союзниками рейсы, у Латвии таких возможностей нет. Мы работаем с союзниками, чтобы обеспечить возможность попасть в Латвию тем людям, которые сотрудничали с латвийским военным контингентом", - сказал глава МИД в интервью газете Diena.

Министр акцентировал внимание на наличии объективных сложностей с организацией эвакуации граждан и дипломатов стран Запада из Афганистана. "К сожалению, этот процесс настолько хаотичен, что в данный момент я бы воздержался прогнозировать конкретные сроки и возможности. Такой уровень сложности не только у нас", - признал Ринкевичс.

Латвия участвовала в операции НАТО в Афганистане с 2003 года, в ней были задействованы несколько тысяч военнослужащих балтийской республики.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.