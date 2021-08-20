Король Малайзии назначил Исмаила Сабри Якоба новым премьер-министром

СИНГАПУР, 20 августа. /ТАСС/. Верховный правитель Малайзии Абдулла Аль-Мустафа утвердил в пятницу кандидатуру вице-президента Объединенной малайской национальной организации (ОМНО новая) Исмаила Сабри Якоба на пост премьер-министра. Об этом говорится в заявлении администрации королевского дворца.

"Он будет приведен к присяге в качестве девятого премьер-министра Малайзии в субботу", - уточняется в сообщении. "Его Величество надеется, что данное назначение незамедлительно положит конец политическому кризису, все депутаты откажутся сейчас от политических амбиций, чтобы объединиться в борьбе с пандемией коронавируса в интересах народа и страны", - подчеркнули в администрации. "Общественность не должна испытывать давления из-за затяжного политического кризиса, когда страна столкнулась с серьезными проблемами в области здравоохранения и экономическим спадом", - говорится в заявлении.

Исмаил Сабри, занимавший в прошлом кабинете должность министра обороны, вице-премьера, получил поддержку большинства депутатов парламента, которых в четверг принял король.

Бывший премьер Мухиддин Яссин 16 августа подал в отставку, объяснив это потерей большинства сторонников в парламенте. Согласно конституции, король может самостоятельно выбрать кандидатуру, которую поддерживает большинство депутатов. В противном случае верховный правитель распускает парламент, и в течение 60 дней проводятся всеобщие выборы. Вместе с тем в администрации королевского дворца ранее заявили, что на фоне пандемии коронавируса выборы не могут состояться.

Мухиддин был назначен премьером практически в аналогичных условиях. В феврале прошлого года тогдашний глава правительства Махатхир Мохамад, победивший на последних всеобщих выборах в мае 2018 года, подал в отставку.