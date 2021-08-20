Посол Египта в РФ заявил, что на курортах страны почти нулевая заболеваемость COVID-19

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Восстановление авиасообщения между Египтом и Россией будет служить дальнейшему развитию двусторонних отношений. Об этом заявил в пятницу на онлайн-конференции посол Египта в Москве Ихаб Наср.

"Это авиасообщение, безусловно, будет служить развитию наших отношений. Это очень важно и для экономики обеих стран, поскольку туризм создает новые рабочие места. Это касается и гостиничного бизнеса, и авиации. Сектор туризма тесно связан с другими секторами экономики", - сказал он.

По словам главы египетского диппредставительства, "самое важное", что решение сторон возобновить регулярные авиарейсы создает, тот "мост, который соединяет два народа" и "создает возможности для лучшего взаимопонимания". "Это отражает те крепкие отношения, которые соединяют обе наши страны, - продолжил дипломат. - Я очень рад отметить, что имеется большой интерес в России. Сейчас авиасообщение будет ежедневным, и, возможно, оно покроет все потребности. Это очень важно. Это отражает также желание российских туристов возобновить отдых в Египте".

"Из 46 городов будут прямые рейсы по два раза в неделю и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. Это очень поможет российским туристам", - добавил дипломат.

По его словам, это позволит снизить стоимость путевок, так как жителям многих городов РФ не придется лететь в Египет с пересадкой в Москве.

Ситуация на курортах Египта

Как отметил Наср, практически нулевое число заражений коронавирусом фиксируется на популярных среди российских туристов курортах Египта - Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

"Большим вызовом для нас, как и для всего мира, является пандемия коронавируса. Но мы делаем все, чтобы это не повлияло на отдых туристов, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности для российских туристов, как и для всех других, - сказал он. - Я хотел бы также коротко остановиться на том, что уровень заражений коронавирусом в Египте является одним из самых низких в мире. Надо сказать, что количество заражений в двух провинциях, куда направляются российские туристы, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевое".

При этом, отметил посол, Египет принимает все необходимые меры для предотвращения заражения туристов. "Еще в первые дни наступления кризиса у нас было принято специальное решение о проведении необходимой санитарной обработки всех гостиниц, - добавил Наср. - Была проведена вакцинация всех работников гостиниц и всех работников сектора обслуживания начиная с апреля этого года. 100% работников наших гостиниц и сферы обслуживания прошли вакцинацию два месяца тому назад".

Вопрос туризма

Кроме того, подчеркнул Наср, встреча делегаций в рамках российско-египетской контактной группы по мониторингу ситуации с туризмом на курортах арабской республики состоится в начале сентября.

"Я думаю, что в начале следующего месяца произойдет важная встреча двух делегаций. Там будут обсуждены вопросы, касающиеся нашего туризма", - сказал он, отвечая на вопрос о начале работы соответствующей контактной группы.

По его словам, основная цель контактной группы - решение проблем, которые могут возникнуть у российских туристов во время посещения Египта.

В июле глава Ростуризма Зарина Догузова на переговорах в режиме видео-конференц-связи с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани предложила создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации с российскими туристами.

8 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 9 августа первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия" приземлился в аэропорту города Шарм-эш-Шейх.