Лукашенко заявил, что Запад никогда не прекратит давление на Белоруссию

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны никогда не прекратят давление и закулисную войну против белорусского государства, и поэтому призвал силовиков не расслабляться. Об этом Лукашенко сказал в пятницу, вручая госнаграды представителям силовых ведомств.

"Закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Нам казалось: ну все - победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного", - сказал президент Белоруссии.