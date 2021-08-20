Лукашенко заявил, что события в Афганистане показали сущность западной демократии

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в Афганистане продемонстрировали истинную сущность западной демократии, и призвал белорусов извлечь из этого уроки. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА .

"Они показали свое лицо. Вот так могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили (после президентских выборов 9 августа - прим. ТАСС). А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ", - заявил белорусский лидер в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур.

По его словам, в Афганистане была "продемонстрирована сущность западной демократии". Лукашенко напомнил об облетевших мир видео, на которых желающие вылететь из страны на американских самолетах афганцы взбирались на крылья, стойки шасси, но люки закрывались, и люди падали с высоты и погибали. "Это так называемая демократия", - сказал он.

Лукашенко отметил, что мотив дестабилизации ситуации в Белоруссии понятен. "Материальный интерес - поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет", - сказал он.

По его словам, "те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимают, что Беларусь - ключ ко всему постсоветскому пространству". "Точно так же, как и страны Центральной Азии - Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан - сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане", - отметил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Власти республики неоднократно заявляли, что действия протестующих направлялись из-за рубежа.