Кличко не явился на заседание совета безопасности Украины

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко отказался участвовать в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сославшись на занятость. Об этом градоначальник сообщил в пятницу.

"Друзья, мне позвонили из офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала", - написал Кличко в Facebook.

"К сожалению, физически не смогу присутствовать, потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", - пояснил он.

Ранее украинские СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может в скором времени уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Повод для предположений о грядущем увольнении дал сам мэр, который в понедельник заявил, что его хотят заменить на "залетного ставленника". Кличко таким образом расценил расследование предполагаемых злоупотреблений в КГГА и на коммунальных предприятиях, которую проводят правоохранительные органы Украины.

Кличко совмещает две должности. Жители столицы дважды - в мае 2014 года и октябре 2015 года - избирали его мэром Киева. На должность главы городской госадминистрации его назначил в 2014 году ныне бывший президент Украины Петр Порошенко по представлению кабинета министров.