Греция защитит свои границы от потоков мигрантов из Афганистана

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Греция защитит свои границы от беспорядочных потоков мигрантов из Афганистана. Об этом заявил в пятницу министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, который вместе с главой оборонного ведомства Греции Никосом Панайотопулосом и рядом других руководителей силовых структур посетил подразделения, находящиеся на греко-турецкой сухопутной границе в области Эврос (северо-восток страны).

"Наши границы останутся безопасными и неприкосновенными. Это наше решение - и одновременно приказ премьер-министра, который мы передаем сегодня офицерам вооруженных сил и полиции Греции, а также местным органам - защищать наши границы. Мы не допустим несанкционированных и беспорядочных действий, не допустим никаких попыток нарушения границ", - сказал Хрисохоидис.

По его словам, афганский кризис приводит к новой ситуации в геополитической сфере и в то же время создает возможности для миграционных потоков. "Мы как европейская страна участвуем в институтах Европейского союза, и в рамках этого принимается ряд решений, однако, мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Мы поддерживаем демократические права и свободы человека, но в то же время мы не можем допустить превращения миграционных потоков в инструменты [оказания давления], которые могут возникнуть", - сказал министр.

Он также упомянул о "значительном повышении уровня безопасности и защиты границ по сравнению с 18 месяцами назад, когда в области Эврос разразился кризис" с десятками тысяч нелегальных мигрантов, пытавшимися пересечь границу с турецкой стороны. "За эти месяцы завершено строительство заградительного забора протяженностью около 40 км на критически важных отрезках границы", - сказал Хрисохоидис. По его словам, "этот забор - замечательный проект, который создает условия для сдерживания [мигрантов]". "Завершено также создание интегрированной автоматизированной системы электронного наблюдения за границей, которую мы впервые сегодня посетили и которая начинает работать в эти дни. Она чрезвычайно технологична, обладает большим потенциалом и эффективностью в области наблюдения за границами", - пояснил министр.

В свою очередь министр национальной обороны заверил, что "Греция по-прежнему укрепляет свои оборонные возможности против любой потенциальной или существующей угрозы безопасности". По словам Панайотопулоса, министры посетили в пятницу ряд районов сухопутной границы и убедились в "превосходном и усовершенствованном функционировании систем охраны границ при ценной помощи сотрудников греческой полиции и вооруженных сил, гармоничном сотрудничестве их подразделений, а также в развертывании современных систем наблюдения". "Фактически мы изучили способы укрепить эти системы", - добавил министр.

Миграционные потоки в прошлом

Греческие власти заверяют, что не допустят повторения миграционного кризиса 2015 года, а также попыток нелегальных мигрантов и беженцев прорваться через греческую границу, которые имели место в прошлом году. Тысячи мигрантов весной 2020 года пытались проникнуть через турецко-греческую сухопутную границу на фоне распространявшихся тогда Анкарой сообщений о том, что ее граница с Европой якобы открыта. Турецкие военные и полицейские помогали мигрантам проделывать бреши в заборе, и их приходилось ежедневно заделывать греческим силовикам. Пограничникам Греции удалось тогда помешать проникновению толп мигрантов на свою территорию.