Военная прокуратура Сирии заявила о доказательствах подготовки США террористов в Эт-Танфе

ТАСС, 20 августа. Расследование военной прокуратуры Сирии позволило получить доказательства подготовки террористов в оккупированной США зоне Эт-Танф. Об этом говорится в заявлении прокуратуры, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Расследования и разбирательства [военной прокуратуры Сирии] вне всяких сомнений и с помощью убедительных вещественных доказательств доказали, что США отбирают большое количество боевиков-террористов, принадлежащих к лояльным им группировкам, некоторые из них выбраны из числа задержанных элементов ИГИЛ [прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"] в тюрьмах этих группировок. Потом их переводят на американскую военную базу Эт-Танф или аналогичные базы, где они проходят военную подготовку, которая обычно длится три недели под наблюдением американских инструкторов и под прикрытием и обучением так называемой группировки "Магавир ас-Саура", с целью дать им возможность проводить диверсионные и террористические операции, а также использовать современное оборудование и средства разведки", - говорится в документе.

Сирийское ведомство, в частности, сослалось в своих выводах на фотодокументы и показания некоторых из захваченных террористов и их полевых командиров. "Военная прокуратура все еще проводит расследование, чтобы определить, в какой степени спецслужбы США были напрямую вовлечены в управление таких нападений на местах", - поясняется в заявлении.

Ранее сирийское агентство SANA сообщало о переброске из тюрем групп террористов на базу прозападной коалиции в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил о задержании российскими специалистами в Сирии боевиков из зоны Эт-Танф.