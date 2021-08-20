Генпрокуратура Казахстана напомнила о недопустимости дискриминации по языковому признаку

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана напомнила об ответственности граждан за дискриминацию по национальному и языковому признаку в связи со случаями распространения провокационных и ложных материалов в СМИ и соцсетях.

"Некоторые публично посягают на гарантированные конституцией права и свободы граждан - недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка. Между тем нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры республики, распространенном в пятницу.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, "не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации".

Как отметили в надзорном ведомстве, информационные вбросы в соцсетях затрагивают различные темы - от вакцинации и прибытия беженцев до языкового вопроса. "Фейковые публикации искажают происходящие события, вводят в заблуждение население страны. К примеру, отдельные лица безосновательно заявляют об опасности и неэффективности вакцин против COVID-19, игнорируя компетентное мнение медиков и ученых", - пояснили в генпрокуратуре.

20 августа в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что правоохранительные органы проведут проверку и дадут правовую оценку действиям так называемых языковых патрулей, видеоматериалы которых выложены на канале в YouTube.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики. Позже первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что такие прецеденты недопустимы и возмутительны.