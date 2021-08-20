Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны перемены, чтобы не повторился "брежневский застой"

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в республике назрели перемены, которые необходимы, чтобы избежать повторения застоя "брежневских времен". Выступая в пятницу на церемонии вручении государственных наград представителям силовых структур, он также высказал мнение, что преобразования в республике должны начаться с принятия обновленной конституции.

"Они [перемены] действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены"

Но преобразования, по его словам, "должны быть законными". "То есть, если идти к переменам, надо начинать с конституции", - подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что призыв к переменам был лозунгом оппонентов власти. "И мы сказали: "Да, нужны перемены", - подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что видит роль Всебелорусского народного собрания, полномочия которого планируется отдельно прописать в обсуждаемом обновленном варианте конституции, в том, чтобы поколение нынешних руководителей государственных органов могло "отойти и не мешать молодежи строить государство, отойти на какие-то запасные позиции, чтобы видеть, что происходит в стране". "И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал глава государства.

По его словам, вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране. "Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел", - сказал он.

По словам Лукашенко, тот, кто является хоть небольшим руководителем, его поймет: "Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда". Вопрос, по его словам, не в нем, а в том, что будет потом.

Подготовка конституции

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Среди подготовленных предложений, в частности, говорится, что глава государства избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты.

Ранее предусматривалось, что на обсуждение президента страны будут вынесены конституционные нормы о смертной казни и статусе Всебелорусского народного собрания. Предполагается, что конституционный референдум пройдет в Белоруссии не позднее февраля будущего года.