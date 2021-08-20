Из Узбекистана по договоренности с талибами на родину возвращены 150 афганских беженцев

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 20 августа. /ТАСС/. Группа афганских беженцев численностью 150 человек, по договоренности между властями Узбекистана и руководством движения "Талибан" (запрещено в РФ), были возвращены из республики на родину, им гарантирована безопасность. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"В результате достигнутых с руководством талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, 150 афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою родину", - сказал Кабулжанов. По его словам, возвратившиеся домой граждане уже сообщили, что все они отпущен домой и находятся в кругу своих семей.