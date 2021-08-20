В Казахстане заявили, что продвижение госязыка должно осуществляться только мирно

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова заявила, что политика продвижения государственного языка в республике должна осуществляться только мирными и законными способами.

"Продвижение политики уважения государственного и других языков должно осуществляться исключительно мирными и законными способами на принципах уважения человека и его прав. И это касается не только обычных граждан, но гражданских и политических деятелей. Мы не должны поощрять публичных заявлений, порождающих агрессию, ненависть и нетерпимость к другим гражданам, в том числе по языковому признаку", - сообщила в пятницу пресс-служба Азимовой по итогам ее онлайн-встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

В ходе встречи Азимова предложила усилить взаимодействие в области межнационального и межконфессионального согласия с целью защиты прав человека. "Подчеркнув важность сохранения стабильных дружественных отношений между двумя странами, Эльвира Азимова напомнила, что Казахстан и Россия являются участниками Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые не допускают преследований по языковому признаку", - говорится в сообщении.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в Казахстане предложила обратиться к правоохранительным органам Казахстана и РФ для тщательного расследования и пресечения подобных фактов, привлечения к ответственности нарушителей, совершающих лично либо поощряющих, в том числе с использованием интернет-сетей, подобную дискриминацию. "Азимова отметила, что подобные факты международным сообществом признаются грубейшими нарушениями прав человека и способствуют разжиганию межнациональной розни, порождают ответную агрессию и ненависть, что в результате приводит к нестабильности и конфликтам в обществе, человеческим трагедиям", - пояснили в пресс-службе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области защиты прав человека. Москалькова, учитывая позитивный опыт Казахстана по общественному наблюдению, пригласила Азимову в РФ познакомиться с работой уполномоченного по правам человека и региональных омбудсменов по защите избирательных прав граждан в ходе выборов в РФ и возможного обмена опытом.

Языковой вопрос

20 августа в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что правоохранительные органы проведут проверку и дадут правовую оценку действиям так называемых языковых патрулей, видеоматериалы которых выложены на канале в YouTube.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики.

Позже первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что такие прецеденты недопустимы и возмутительны.