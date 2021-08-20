ОПЗЖ назвала пиар-поводом для Зеленского заявление прокурора о завершении дела Медведчука

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украинская "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает, что прокуратура раньше срока завершила расследование в отношении главы политсовета партии Виктора Медведчука, чтобы дать возможность президенту Владимиру Зеленскому в речи по случаю национального праздника очернить своего политического оппонента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ОПЗЖ.

"Преступной власти накануне Дня независимости Украины ввиду катастрофических провалов всех ее инициатив и тотального невыполнения обещаний для поздравительной речи потребовался очередной пиар-повод: Зеленский отдал распоряжение объявить <...> Виктору Медведчуку об окончании расследования сфабрикованного дела, несостоятельность и незаконность доказательств в рамках которого неоднократно подчеркивались в судах", - отметили в партии.

Таким образом, полагают в ОПЗЖ, органы прокуратуры не выполнили большинство из запланированных ими самими следственных действий, хотя сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. В партии обратили внимание на то, что ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты на Украине и за ее пределами, а также о получении международно-правовой помощи. "Это все прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого Медведчуку объявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого. Это сделано для того, чтобы не дать ему возможности обжаловать необоснованное подозрение, поскольку сделать это можно только через два месяца после его объявления", - пояснили в ОПЗЖ.

Спешное окончание расследования, уверены в партии, приурочено к отмечаемому 24 августа на Украине Дню независимости, потому что Зеленскому в поздравительной речи "очень хочется на фоне танков похвастаться преступной расправой над своим политическим противником и укрепить свою диктатуру". Оценку преступным действиям власти, подчеркивается в заявлении, в ближайшее время даст Европейский суд по правам человека.

Ранее в пятницу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о том, что расследование дел в отношении депутатов Верховной рады от ОПЗЖ Медведчука и Тараса Козака, обвиняемых в госизмене, завершено.