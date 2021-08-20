Совбез Украины решил национализировать предприятие "Черкассы азот" бизнесмена Фирташа

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил вернуть в государственную собственность компанию "Черкассы азот" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом в пятницу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы рассматривали сегодня вопрос о возвращении в госсобственность управления предприятием "Черкассы азот". Был доклад министра энергетики по этому поводу и было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы азот", которого незаконным способом в свое время, путем мошеннических манипуляций государство было лишено", - сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.