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Совбез Украины решил национализировать предприятие "Черкассы азот" бизнесмена Фирташа

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил вернуть в государственную собственность компанию "Черкассы азот" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом в пятницу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы рассматривали сегодня вопрос о возвращении в госсобственность управления предприятием "Черкассы азот". Был доклад министра энергетики по этому поводу и было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы азот", которого незаконным способом в свое время, путем мошеннических манипуляций государство было лишено", - сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.

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