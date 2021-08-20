Украина инвестирует $7,5 млрд в программу ракетного вооружения до 2031 года

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украина инвестирует 200 млрд гривен (около $7,50 млрд по текущему курсу) в развитие ракетного вооружения страны до 2031 года. Об этом в пятницу сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Совбез рассмотрел в режиме "секретно" и утвердил программу ракетного вооружения Украины до 2031 года", - сказал он на брифинге, который транслировался в Facebook. Данилов уточнил, что на эти цели планируют потратить более 200 млрд гривен.

По его словам, Украина "не может ждать от наших партнеров, будут или нет они предоставлять нам то или иное вооружение". "Наша задача - сделать вооружение собственного производства", - подчеркнул секретарь СНБО. В этой связи он отметил, что Верховная рада уже в этом году должна внести изменения в государственный бюджет и выделить на программу по производству ракетного вооружения 3,3 млрд гривен (порядка $120 млн), чтобы Украина могла "в кратчайшие сроки обеспечить обороноспособность".