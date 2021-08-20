ЦИК Украины счел невозможными безопасные выборы в подконтрольной Киеву части Донбасса

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности обеспечения безопасности во время проведения местных выборов в 18 общинах на территории подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, запланированных на 31 октября. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении комиссии со ссылкой на данные областных государственных военно-гражданских администраций этих регионов.

"Донецкая и Луганская областные государственные администрации - военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористических угроз во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года", - говорится в нем. В связи с этим ЦИК обратилась к профильному комитету Верховной рады относительно "законодательного урегулирования порядка решения вопроса невозможности проведения выборов" на этих территориях.

В октябре 2020 года на Украине прошли выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Это произошло из-за решения ЦИК, который на основании выводов военно-гражданских администраций отменил там местные выборы, объяснив это близостью районов к зоне конфликта. По данным украинской оппозиции, на этих территориях проживают около 500 тыс. человек, имеющих право голоса. Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило тогда, что решение Киева не было достаточно прозрачным и нарушило права граждан, а в оппозиции считают, что власти сознательно пошли на срыв выборов в этих районах, боясь их проиграть.

Ранее партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала украинские власти разблокировать процесс проведения выборов в Донбассе.