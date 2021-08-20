Главред "Страны" заявил, что введенные СНБО санкции не остановят работу интернет-издания

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны" не остановят работу издания. Об этом в пятницу ТАСС заявил Гужва.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Совбеза заявил о том, что "санкции вводятся против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы", а также "против компаний - издателей "Страны". Решение было принято "на основании документов, которые есть у СБУ [Службы безопасности Украины]". При этом Данилов не сообщил, в каком преступлении подозревают издание.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет, - сказал Гужва. - Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит, мы все делаем правильно".

Главред "Страны.ua" отметил, что "следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать" сайт издания.

"Но мы продолжим работу. Скоро скажем как", - подчеркнул он, отметив, что во время правления предыдущего президента Украины Петра Порошенко его "в тюрьму сажали, а при [действующем украинском президенте Владимире] Зеленском сайт блокируют".

"Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!" - сказал Гужва.