Верующие УПЦ вышли на митинг в Киеве против приезда патриарха Варфоломея на Украину

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Несколько десятков верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вышли на митинг на въезде в Киев, ведущем к аэропорту Борисполь, против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину. Об этом сообщило в пятницу издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале, опубликовав несколько видеороликов с верующими.

"Сейчас по Бориспольской трассе пытается прорваться кортеж, который едет встречать Варфоломея. Верующие УПЦ стоят у дороги", - говорится в сообщении. Верующие держат в руках портреты предстоятеля УПЦ Онуфрия и поют религиозные песни.

В начале недели ряд деятелей науки, культуры и спорта Украины обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею, который поддержал создание в стране раскольнической церкви, с призывом отказаться от приезда в Киев на празднование 30-й годовщины независимости страны во избежание нового церковного раскола. В опубликованном обращении его авторы отметили, что "ни один из официальных представителей Украинской православной церкви 24 августа не будет участвовать в тех торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, на которых ожидается присутствие" патриарха Варфоломея.