Байден объявил о намерении выдвинуть Николаса Бернса на должность посла США в КНР

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выдвинуть на должность американского посла в КНР бывшего постоянного представителя при НАТО Николаса Бернса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть <...> Николаса Бернса <...> на должность чрезвычайного и полномочного посла в КНР", - сказано в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что на должность посла США в Японии будет предложен Рам Эммануэль, с 2011 по 2019 год занимавший пост мэра Чикаго. Как ожидается, в скором времени Байден направит кандидатуры Бернса и Эммануэля на рассмотрение в Сенат.

Бернс в 1995-1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет пребывания демократа у власти он являлся послом США в Греции. В 2001-2005 годах Бернс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша - младшего.