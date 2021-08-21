Колумбия временно разместит у себя беженцев из Афганистана

БОГОТА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Колумбии решило временно разместить в стране беженцев из Афганистана, которые затем должны будут отправиться в США. Об этом сообщил в пятницу президент страны Иван Дуке.

"Колумбия присоединяется к группе стран, предлагающих содействие США, и предоставит гражданам Афганистана, которые годами помогали США и сейчас получают документы для миграции в эту страну, возможность временно находиться в Колумбии", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Дуке не уточнил, сколько граждан Афганистана прибудут в Колумбию. Все расходы на содержание беженцев и их транспортировку должна будет покрыть американская сторона.

15 августа боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, по его словам, "не допустить кровопролития". Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в такой ситуации он по конституции становится исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.