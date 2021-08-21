СМИ: Болсонару потребовал отстранить курирующего расследование в его отношении судью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу направил в Федеральный сенат (верхнюю палату парламента) обращение об отстранении от должности судьи Федерального верховного суда (STF) страны Алешандри ди Морайса, который, по его мнению, выходит за рамки своих конституционных полномочий. Об этом сообщает портал G1.

По информации портала, президент требует лишить ди Морайса кресла в этой высшей судебной инстанции страны и запретить ему занимать любые государственные должности сроком на восемь лет. Ранее глава сената Родригу Пашеку в беседе с прессой говорил, что импичмент члена конституционного суда "является нежелательным".

Болсонару является фигурантом четырех расследований под эгидой STF, одним из которых является громкое дело о "лживых новостях". В начале августа курирующий дело ди Морайс поручил Федеральной полиции проверить распространение президентом дезинформации об уязвимости действующей системы голосования. Как отмечала тогда пресс-служба суда, действия Болсонару могут рассматриваться как нарушение отдельных статей УК и закона о государственной безопасности. В частности, речь идет о преступлениях против чести и достоинства, "призыве к совершению преступлений, участии в деятельности ОПГ, ложных обвинениях".

Изначально расследование о лживых новостях было инициировано в марте 2019 года экс-председателем STF Диасом Тоффоли и неоднократно подвергалось критике со стороны сторонников Болсонару, считающих процесс объектом политического преследования инакомыслящих. Кроме того, его также несколько раз пытались прекратить в связи с тем, что оно было открыто по инициативе самого суда, а не инициировано правоохранительными органами или третьими лицами. Фигурантами дела являются несколько десятков близких сторонников президента. Среди подозреваемых ряд федеральных депутатов, предприниматели, блогеры и активисты.

Накануне президент обратился в STF с намерением обжаловать пункты регламента работы высшей судебной инстанции страны, на основании которых было открыто данное расследование.