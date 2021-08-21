СМИ: экс-глава МИД де Романья снова возглавит дипведомство Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Оскар Мауртуа де Романья станет новым министром иностранных дел Перу после того, как эту должность на фоне скандала покинул Эктор Бехар. Об этом сообщило государственное информационное агентство Andina.

Оно отмечает, что де Романья занимал пост руководителя МИД в 2005-2006 годах, когда президентом страны был Алехандро Толедо. Бехар стал первым министром, покинувшим правительство леворадикала Педро Кастильо после его вступления в должность главы государства в конце июля.

Этому предшествовал скандал, вызванный публикацией в СМИ ноябрьских высказываний Бехара. По его версии, "терроризм в Перу начался с ВМС, что можно проследить исторически, поскольку их к этому готовило ЦРУ" США. Кроме того, внимание журналистов привлекло заявление Бехара о том, что появление в Перу леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" ("Сияющий путь") "стало в значительной степени результатом работы ЦРУ и спецслужб". Эти слова министра вызвали резкую критику со стороны оппозиции, а также ВМС.