В Малайзии привели к присяге нового премьера

СИНГАПУР, 21 августа. /ТАСС/. Исмаил Сабри Якоб, вице-президент крупнейшей в Малайзии политической партии Объединенная малайская национальная организация, стал новым премьер-министром страны. Верховный правитель (король) Абдулла Аль-Мустафа в субботу привел к присяге 61-летнего политика. Церемония из дворца Истана негара транслировалась в прямом эфире национальных телеканалов.

Пост главы правительства оказался вакантным после того, как 16 августа прошение об отставке подал Мухиддин Яссин, возглавлявший кабмин 18 месяцев. Свое решение он объяснил потерей поддержки среди законодателей.

В течение последних дней верховный правитель провел консультации с депутатами нижней палаты парламента, большинство которых (114 из 222) поддержали кандидатуру Исмаила Сабри.

Первостепенные задачи

Приоритетной задачей на посту главы правительства, как отмечают наблюдатели, станет выход из социально-экономического кризиса, в который погрузилась страна за последние месяцы. Экс-премьер в начале июня объявил локдаун на всей территории государства в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. Несмотря на ограничительные меры, среднесуточный прирост количества новых случаев за последние месяцы вырос почти в пять раз. Одновременно средний и малый бизнес из-за ограничений понес серьезнейшие убытки.

Между тем бывшему кабмину удалось обеспечить одни из самых высоких темпов вакцинации населения. Так, как предсказывал экс-премьер, к октябрю все взрослые жители Малайзии получат две дозы препаратов против коронавируса.

Исмаил Сабри, кроме формирования нового правительства, вероятно, должен будет созвать специальное заседание парламента, на котором будет вынесен вопрос о доверии кабмину. По крайней мере, такое условие ранее выдвинул король, одновременно он призвал все политические силы объединиться для преодоления нынешнего кризиса.

Опытный политик

Местные политологи называют Исмаила Сабри опытным политиком и управленцем. В период с 2008 по 2018 год он занимал различные министерские посты, хотя оказывался вовлеченным в ряд конфликтных ситуаций. Например, в 2015 году, будучи министром сельского хозяйства и сельхозпроизводства, он призывал бойкотировать товары китайских производителей. Кроме того, ранее политик активно лоббировал интересы производителей популярных среди малайзийцев электронных сигарет, несмотря на критику со стороны Минздрава.

Вместе с тем в составе прошлого кабинета Исмаил Сабри стал старшим министром, курировавшим вопросы национальной безопасности, и министром обороны. Кроме того, он возглавил национальную кампанию по борьбе с пандемией коронавируса, а несколько месяцев назад был назначен вице-премьером.

Одновременно лидер оппозиционного блока "Альянс надежды" Анвар Ибрагим, который был фактически единственным конкурентом, в пятницу призвал своих сторонников также поддержать нового премьера.

Возвращение во власть

Назначение Исмаила Сабри также означает и возвращение ОМНО, которая находилась у власти более 60 лет, с момента обретения Малайзией независимости.

Однако на прошлых всеобщих выборах в 2018 году на волне серьезного коррупционного скандала партия потерпела поражение, а ее лидер и тогдашний премьер Наджиб Разак в итоге оказался на скамье подсудимых. В июле прошлого года Верховный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 210 млн ринггитов ($49,5 млн) за экономические преступления, связанные с фондом SRC International. Между тем на время рассмотрения апелляции Наджиб остается на свободе.