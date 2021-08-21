Украинское издание "Страна" ушло из национального сегмента интернета

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украинские провайдеры сразу после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), не дожидаясь соответствующего указа главы государства о введении санкции, начали блокировать доступ к сайту издания "Страна" - strana.ua. В этой связи его руководство приняло решение о смене вэб-адреса и выходе из украинской доменной зоны.

"Сайт заблокировали вчера вечером "по беспределу" - еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение [Владимира] Зеленского - максимально быстро закрыть доступ к "Стране". Вчера заблокировали наш домен в зоне ua, но мы успели перенести сайт на strana.news. Долго ли он будет открыт еще на Украине - трудно сказать", - говорится в субботу в сообщении на сайте издания.

В пятницу СНБО Украины объявил о санкциях против главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны". Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге ушел от ответа на вопрос, по какой причине они введены.

Ранее Гужва в комментарии ТАСС заявлял, что санкции против него и компаний - издателей "Страны" не остановят работу издания.