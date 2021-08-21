Вучич заявил, что не видит смысла в переговорах с премьером непризнанного Косова Курти

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не видит смысла в переговорах с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти. Тем не менее Белград продолжит диалог с Приштиной, заявил в субботу журналистам сербский лидер.

"Сербия будет всегда участвовать в диалоге, и я лично всегда приеду, когда меня позовут [на переговоры], но смысла в каком-либо разговоре с [Альбином] Курти я не вижу. Это человек, который сказал, что мы три геноцида совершили над ними [албанцами], о чем дальше мы можем с ним говорить? Он стремится говорить только о прошлом, никогда не говорит о будущем, но и в прошлом не разбирается должным образом", - заявил Вучич.

В то же время сербский лидер подчеркнул, что Белград продолжит диалог с Приштиной: "Дело в том, что Сербия должна участвовать в диалоге, потому что это хорошо для наших людей в Косове и Метохии, потому что этим мы увеличиваем их безопасность. Переговорами, кроме всего прочего, мы должны были бы уменьшить напряжение между сербами и албанцами, так как это будут самые многочисленные народы на Западных Балканах в следующие 100 лет. Это в наших интересах, но получится ли - это уже другой вопрос".

Ранее по результатам первого раунда контактов Белграда и Приштины в Брюсселе, состоявшегося в середине июля, Вучич проинформировал, что Косово отказалось выполнять взятые на себя в соответствии с Брюссельскими соглашениями от 19 апреля 2013 года обязательства и создавать Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Он неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав сообщества, а затем приостановили этот процесс.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.