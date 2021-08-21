Глава МИД Японии прибыл с неанонсированным визитом в Ирак

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в субботу в рамках своей зарубежной поездки по странам Ближнего Востока прибыл с неанонсированным визитом в Ирак. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, визит министра не был анонсирован по соображениям безопасности. При этом в последний раз глава внешнеполитического ведомства Японии посещал Ирак 15 лет назад. Ожидается, что Мотэги проведет встречу с президентом страны Бархамом Салехом, а также со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.