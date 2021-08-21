Талибы освободили 340 заключенных в провинции Фарах

ТЕГЕРАН, 21 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) освободило 340 заключенных, которые отбывали наказание в расположенной на западе Афганистана провинции Фарах. Об этом сообщает в субботу агентство Pajhwok со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Местные СМИ сообщают, что освобожденные заключенные были осуждены за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.