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Смена власти в Афганистане

Талибы освободили 340 заключенных в провинции Фарах

Они были осуждены за преступления, связанные с угрозой безопасности страны

ТЕГЕРАН, 21 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) освободило 340 заключенных, которые отбывали наказание в расположенной на западе Афганистана провинции Фарах. Об этом сообщает в субботу агентство Pajhwok со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Местные СМИ сообщают, что освобожденные заключенные были осуждены за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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