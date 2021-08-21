Глава Минобороны Польши обвинил Минск и Москву в миграционных проблемах на границе

ВАРШАВА, 21 августа. /ТАСС/. Сложившаяся на польско-белорусской границе кризисная ситуация, связанная с наплывом мигрантов, представляет собой результат деятельности Белоруссии и России. С таким утверждением выступил в субботу в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Проблема на польско-белорусской границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора - также результат деятельности белорусских спецслужб", - написал он, разместив фотографии поврежденного ограждения.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. Пограничная охрана предотвратила 1 350 попыток пересечения границы. 780 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

Сложная ситуация сложилась на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 13 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся сейчас на территории Белоруссии. С одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.