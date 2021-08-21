Партсекретарь китайского города Ханчжоу подозревается в коррупции

ШАНХАЙ, 21 августа. /ТАСС/. Секретарь парткома китайского города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) Чжоу Цзянъюн подозревается в коррупции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

Подробности данного дела не указываются. В кратком сообщении контролирующих ведомств сообщается лишь о том, что чиновник подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В отношении Чжоу Цзянъюна ведется внутрипартийное расследование. Как правило, начало такого расследования означает, что должностное лицо подозревается в коррупции. Соответствующее расследование, согласно устоявшейся практике, предшествует передаче дела в органы прокуратуры.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.