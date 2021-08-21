В ОПЗЖ заявили, что Киев издевается над украинцами, отказываясь от выборов в Донбассе

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует от украинской власти назначить и начать подготовку к выборам в 18 объединенных территориальных общинах (ОТО) Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Киеву. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Донецкого отделения партии.

"Мы требуем немедленно прекратить установление диктатуры в абсолютно мирных городах Донецкой области, назначить и начать подготовку к выборам в 18 ОТО Донбасса. Люди, которые годами живут в режиме военного времени, должны избрать своих представителей в местную власть, которые будут решать проблемы общин и отстаивать их интересы", - отмечается в заявлении.

Оппозиция также требует "немедленно отменить решение о введении военно-гражданской администрации в Славянске, где орган местного самоуправления был сформирован, исходя из результатов честного и прозрачного волеизъявления украинцев". "Нынешней власти пора понять, что в демократических государствах политические конфликты решают не "люди в погонах", а избиратели на выборах, открыто, цивилизованно и демократично", - подчеркнули в ОПЗЖ. Оппозиция считает, что "проведение выборов на подконтрольной территории Донбасса станет мощным сигналом для неподконтрольных территории, для граждан Украины, которые находятся за линией разграничения, мечтают вернуться в мирную единую Украину и почувствовать себя полноценными гражданами нашего государства".

19 августа руководство Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций направили в Центральную избирательную комиссию Украины свои выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 ОТО в Донбассе. В то же время, напомнили в ОПЗЖ, более полумиллиона человек, проживающих в этих населенных пунктах, голосовали на президентских и парламентских выборах. Кроме того, в большинстве этих общин власть планирует организовать масштабное празднование Дня независимости Украины 24 августа, не видя для этого никаких угроз.

"Такая политика двойных стандартов - реализация сценария офиса президента по установлению своей монополии на власть в тех ОТО, где у партии "Слуга народа" нет даже теоретических шансов попасть в местные советы, потому что люди за них не проголосуют", - заявила оппозиция.

ЦИК в пятницу сообщил о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 ОТО Донецкой и Луганской областей. "Донецкая и Луганская областные госадминистрации - военно-гражданские администрации установили, что невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении на сайте ЦИК.